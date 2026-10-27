Сотрудница МЧС - чемпионка Казахстана по ММА

Сотрудница Департамента по ЧС Павлодарской области, воспитанница клуба “Batyr Team” Айда Аблаева завоевала золото чемпионата Казахстана по ММА, который прошёл в Астане.

Выступая в весовой категории 54 кг в разделе Traditional, Айда уверенно одержала победу и доказала своё мастерство.

С 1 по 7 ноября спортсменка представит Казахстан на чемпионате мира в Тбилиси (Грузия) в возрастной категории 18-20 лет и весе 52,2 кг.

Гордимся нашей чемпионкой. Желаем Айде яркого выступления, несгибаемой воли и новых побед на международной арене.