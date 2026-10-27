Москитная сетка - не защита: пять вещей, которые нужно проверить у окна

По данным Всемирной организации здравоохранения, падения являются одной из основных причин непреднамеренных травм у детей. С начало года по стране органами гражданской защиты зарегистрировано 265 случаев выпадения детей из окон, из них 235 травмированных и 30 смертельных.

Территориальными подразделениями МЧС на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на снижение рисков выпадения детей из окон. С начала текущего года проведено порядка 16 тыс. профилактических обходов с охватом более 360. тыс. человек. В период каникул, в целях обеспечения безопасности детей и предотвращения случаев выпадения из окна, всем родителям направляются информационные сообщения и памятки (через WhatsApp).

С 2023 года реализуется акция «Безопасное окно», в рамках которой собственниками жилых помещений, спонсорами устанавливаются замки безопасности с акцентом на социально-уязвимые слои населения. На сегодняшний день по всей стране сотрудниками МЧС установлено свыше 16,4 тыс. блокираторов.

Открытое окно - привычная часть проветривание квартиры, но оно может представлять серьезную опасность, особенно для маленьких детей.

Чтобы сделать окна безопаснее, специалисты МЧС рекомендуют проверить пять важных моментов:

1. Надежно ли закрывается окно? Проверьте исправность ручек, замков и оконной фурнитуры. Если окно открывается слишком легко, его необходимо отремонтировать.

2. Есть ли на окнах специальные блокираторы? Для семей с маленькими детьми рекомендуется устанавливать оконные замки, фиксаторы или другие устройства, ограничивающие открывание створки.

3. Прочная ли москитная сетка? Даже если сетка кажется надёжно закрепленной, она не предназначена для защиты от падения. Не следует опираться на неё, прислонять к ней мебель или позволять ребенку играть возле окна.

4. Не стоит ли мебель рядом с окном? Кровати, диваны, кресла, стулья, тумбы и другая мебель не должны находиться рядом с окном, если ребенок может использовать их как ступеньку.

5. Знает ли ребенок правила безопасности? Объясните детям, что нельзя залезать на подоконник, открывать окно самостоятельно и играть возле открытого окна. Маленьких детей нельзя оставлять без присмотра даже на короткое время.

Безопасность начинается с простых действий: закройте окно, установите блокиратор, уберите мебель от подоконника, объясните ребенку правила поведения, не оставляйте маленького ребенка одного в комнате, даже на короткое время. Большинство падений происходит внезапно. Ребенок может забраться на подоконник за считанные секунды. Москитная сетка защищает от насекомых, но не от падения. За безопасность ребенка отвечают взрослые.