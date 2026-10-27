В МЧС Казахстана рассмотрены вопросы готовности к чрезвычайным ситуациям зимнего периода

Сегодня под председательством вице-министра по чрезвычайным ситуациям Рамиля Камалова состоялось заседание Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, посвященное вопросам подготовки государственной системы гражданской защиты к зимнему периоду.

В заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители центральных государственных органов, заместители акимов регионов, руководители территориальных подразделений МЧС и заинтересованных организаций. В ходе заседания рассмотрены готовность объектов энергетики и жизнеобеспечения, обеспечение безопасности на автомобильных дорогах, а также меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных со снежными заносами, лавинами и ледовыми явлениями.

Особое внимание уделено своевременному завершению ремонтных работ на энергетических объектах, обеспечению населения топливом, готовности дорожных служб и пунктов обогрева, а также организации межведомственного взаимодействия при осложнении погодных условий.

Кроме того, рассмотрены вопросы обеспечения устойчивой мобильной связью снегозаносимых участков автомобильных дорог, предупреждения отравлений угарным газом и усиления профилактических мероприятий на водоемах.

С 1 ноября на базе Центра стратегического планирования и оперативного управления МЧС начнет функционировать оперативный штаб реагирования на чрезвычайные ситуации зимнего периода. Аналогичные штабы будут действовать в регионах страны.

По итогам заседания определены приоритетные направления работы государственных органов и местных исполнительных органов по обеспечению безопасного прохождения зимнего периода, предупреждению чрезвычайных ситуаций и своевременному реагированию на возможные угрозы.

Вопросы готовности к зимнему периоду находятся на постоянном контроле Министерства по чрезвычайным ситуациям.