На станции Коксу Коксуского района области Жетісу состоялось открытие пожарного поста «Ауыл құтқарушылары». Он стал 301-ом по счёту в республике в рамках программы, направленной на укрепление пожарной безопасности в сельской местности.

В торжественной церемонии приняли участие начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Қанат Алтынбеков, аким Коксуского района Даулет Халелов, жители населённых пунктов и личный состав гарнизона.

Новый пожарный пост будет обеспечивать противопожарную защиту пяти населённых пунктов: сёл Муканшы, 50 лет Казахстана, Жетыжал, Надризбек и станции Коксу. В общей сложности в зоне обслуживания объекта проживают 4115 человек.

Местными исполнительными органами созданы необходимые условия для несения службы, включая бытовые помещения для отдыха личного состава. МЧС пожарный пост обеспечило необходимой пожарной техникой.

Открытие нового объекта позволит сократить время прибытия на место происшествия, повысить оперативность реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации, а главное — обеспечить более надёжную защиту жителей пяти населённых пунктов.