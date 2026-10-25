В Казахстане открыт 300-й добровольный противопожарный пост «Ауыл құтқарушылары»

В Карагандинской области в рамках ведомственной программы МЧС Республики Казахстан «Ауыл құтқарушылары» открыт 300-й добровольный противопожарный пост. Он расположен в селе Өспен Шетского района.

Новый пост построен из быстровозводимых конструкций и предназначен для обеспечения пожарной безопасности сельских населённых пунктов. В зону его обслуживания входят четыре населённых пункта, в том числе сёла Еркіндік, Айса и Айғыржал. Общая численность населения составляет более 1 400 человек.

Для оперативного реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации сформирован личный состав из шести человек, в том числе двух водителей и четырёх пожарных. На вооружении поста имеется пожарная автоцистерна АЦ-2,5-40 на базе автомобиля ЗИЛ, а также одна стационарная и две носимые радиостанции.

Открытие нового поста позволит сократить время прибытия на место происшествия, повысить оперативность тушения пожаров и обеспечить более надёжную защиту жизни и имущества жителей сельской местности.

В рамках программы «Ауыл құтқарушылары» продолжается развитие системы пожарной безопасности в отдалённых населённых пунктах. Создание таких постов способствует повышению доступности экстренной помощи и укреплению защиты сельского населения.