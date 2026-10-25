В Коянды завершён первый этап создания современной пожарно-спасательной базы

В селе Коянды Акмолинской области состоялось открытие нового пожарного депо с вертолётной площадкой. Старт работе подразделения дал министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов. Это первый этап создания современной базы для пожарных и спасателей. Объект построен из быстровозводимых конструкций за счёт средств Фонда казахстанских спасателей. Новая пожарная часть рассчитана на шесть единиц техники и будет защищать восемь населённых пунктов, где проживают порядка 30 тысяч человек.

На территории комплекса разместилась вертолётная площадка, предназначенная для привлечения спасательной авиации при чрезвычайных ситуациях. Здесь обустроили зоны отдыха с фонтанами, беседкой, площадкой для барбекю и скульптурами лошадей. В здании предусмотрены помещения для дежурных караулов, учебный класс, кухня, спальные комнаты и комната психологической разгрузки. Продуманы условия для круглосуточной службы, подготовки и отдыха личного состава.

Во время торжественной церемонии глава МЧС ознакомился с оснащением нового депо и условиями службы пожарных. Открытие сопровождалось поздравлениями, добрыми пожеланиями и вручением ведомственных наград. За вклад в строительство объекта отметили представителей местных исполнительных органов, бизнеса, сотрудников МЧС и жителей села. Символические ключи от новой пожарной части министр вручил начальнику ПЧ-33 Султану Такишеву.

Первый этап завершён, и новая пожарная часть уже приступает к выполнению своих задач. Впереди ежедневные дежурства, тренировки и выезды на вызовы. Для жителей Коянды и соседних сёл это означает, что пожарные расчёты теперь находятся ближе, а помощь при чрезвычайных ситуациях сможет прибывать быстрее. Открытие депо стало началом нового этапа развития противопожарной службы в Целиноградском районе.