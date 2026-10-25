Примите искренние поздравления с Днем Республики — одним из важнейших государственных праздников Республики Казахстан!

Этот знаменательный день занимает особое место в истории Казахстана. Он олицетворяет многовековое стремление нашего народа к свободе и независимости, укрепление государственности и становление суверенного Казахстана. День Республики это символ национального единства, гражданской сплоченности, исторической преемственности и гордости за нашу Родину.

Сегодня Казахстан последовательно реализует стратегические задачи, направленные на укрепление государственности, повышение благосостояния граждан и дальнейшее развитие общества. Инициативы Главы государства «Адал азамат» и «Таза Қазақстан», а также принцип «Закон и порядок» призваны укреплять в обществе ценности справедливости, законности, гражданской ответственности и бережного отношения к окружающей среде.

В решении этих приоритетных задач особая ответственность возложена на Министерство. Обеспечение безопасности населения, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, защита жизни и здоровья граждан требуют высокого профессионализма, постоянной готовности и слаженной работы всех подразделений. В этой связи мы продолжаем совершенствовать систему реагирования на чрезвычайные ситуации, укреплять материально-техническую базу и повышать уровень культуры безопасности населения.

Достижение поставленных целей во многом зависит от компетентности, ответственности и самоотдачи каждого сотрудника. Выражаю искреннюю признательность личному составу за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и преданность делу служения Отечеству.

Пусть в нашей стране всегда царят мир и согласие, укрепляются единство и стабильность, а независимость и государственность Республики Казахстан служат надеждой основой для ее дальнейшего развития и благополучия!

С днем Республики!