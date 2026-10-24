В стране продолжается реализация ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары». Сегодня в Тарбагайтайском районе введен в эксплуатацию добровольный пост пожаротушения, который расположен в селе Карасу Карасуского сельского округе и будет обеспечивать безопасность более 1500 жителей, в том числе пяти отдаленных сел Қарасу, Ақмектеп, Қарой, Шолақорда, Жолкұрылыс.

В церемонии открытия добровольного поста приняли участие спасатели и руководство ДЧС ВКО, заместитель акима района Талант Бақытбекұлы, а также жители села.

Для обеспечения круглосуточного дежурства добровольцев на посту созданы комфортные условия. Оборудованы бытовые помещения, комнаты отдыха для личного состава и необходимая инфраструктура. Пост оснащен спецтехникой, комплектами боевой одежды и средствами связи.

Создание таких постов в отдаленных населённых пунктах позволит существенно сократить время прибытия на чрезвычайные ситуации, повысить оперативность тушения пожаров и способствует защите жизни и здоровья людей, а также уменьшению материального ущерба.