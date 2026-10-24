В селе Жетіарал Тарбагатайского района начал работу пожарный пост, который будет защищать три отдаленных населенных пункта, где проживает порядка 1000 жителей. Пост в текущем году прошел реновацию при поддержке местных исполнительных органов.

На открытии важного для района объекта присутствовали заместитель акима района Талант Бақытбекұлы и заместитель начальника ДЧС ВКО Амангельды Енсегенов, спасатели и жители села.

Для оперативного реагирования подразделение получило от МЧС пожарную технику, оборудование, обмундирование и средства связи.

Личный состав поста прошел необходимое обучение и готов нести круглосуточное дежурство.

Реализация ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары» помогает сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации в отдаленных населенных пунктах и защищать жизни граждан.