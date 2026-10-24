В Косшы открыли пожарно-спасательный комплекс для защиты 62 тысяч жителей

В преддверии Дня Республики в городе Косшы Акмолинской области открыли современный пожарно-спасательный комплекс, который обеспечит противопожарную защиту порядка 62 тысяч жителей города Косшы и села Тайтобе. В торжественном открытии принял участие Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов. Глава ведомства ознакомился с готовностью подразделения к реагированию на чрезвычайные ситуации, оснащением пожарной части, а также условиями службы и проживания сотрудников.

Новый комплекс общей площадью более 2,2 тысячи квадратных метров представляет собой полноценный пожарно-спасательный городок, где объединены оперативные, учебно-тренировочные, административные и бытовые зоны. На территории площадью 1 гектар расположено пожарное депо на четыре автомобиля, оборудованы спортивный зал, учебно-тренировочная башня, беговая дорожка и футбольное поле. Для личного состава предусмотрены современные служебные помещения, кухни, душевые, комната психологической разгрузки, видеозона и благоустроенные зоны отдыха с фонтанами. Здесь же разместится отдел по чрезвычайным ситуациям города Косшы. Штатная численность подразделения составляет 78 сотрудников, на вооружении имеется четыре единицы техники. Созданная инфраструктура позволит пожарным и спасателям совершенствовать профессиональные навыки, поддерживать постоянную готовность к выездам и восстанавливать силы после дежурств.

Особую значимость открытию придает завершение строительства, которое первоначально планировалось еще в 2023 году. Из-за приостановки работ объект перешел в категорию долгостроев. В результате системной работы руководства МЧС строительство удалось возобновить и довести до завершения. Сегодня министерство последовательно решает проблему незавершенных объектов в системе гражданской защиты, и этот вопрос практически полностью урегулирован. Ввод комплекса в эксплуатацию стал конкретным результатом этой работы, направленной на укрепление инфраструктуры безопасности и создание достойных условий для сотрудников.

Важной частью события стало вручение ключей от служебного жилья. На территории комплекса возведен отдельный жилой дом на шесть квартир для сотрудников подразделения. Мурат Муханов лично поздравил новоселов, вручил им ключи и памятные подарки. В ходе церемонии также состоялось награждение ведомственными наградами и медалями сотрудников и лиц, внесших вклад в завершение строительства. Кроме того, в рамках визита министр навестил ветеранов службы, встретился с детьми и вручил им подарки. В завершение мероприятия на территории пожарно-спасательного комплекса состоялась посадка деревьев с участием главы ведомства. Открытие нового объекта стало важным шагом в укреплении системы гражданской защиты и обеспечении безопасности жителей региона.