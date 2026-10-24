Лица МЧС: Рустамбек Кенганов

Рустамбек Кенганов на должности руководителя филиала Центра медицины катастроф МЧС филиала по Северо-Казахстанской области с 2018 года. За его плечами - большой опыт работы. Более 30 лет он посвятил свою жизнь медицине.

Окончив в 1997 году Алматинский государственный медицинский университет, Рустамбек Мирзакулович начал свою врачебную трудовую деятельность с работы врача терапевта в сельской врачебной амбулатории Мактаральского района ЮКО. Затем с 2004 года там же занимал должность врача эксперта в отделе врачебно- трудовой экспертизы. С 2008 года по 2013 годы работал врачом терапевтом в ЦРБ Кызылжарского района СКО, а затем старшим врачом Семейно-врачебной амбулатории. С 2013 по 2018 год, спасал жизни, работая врачом кардиобригады Областного центра скорой медицинской помощи.

«Я пришёл в МЧС с твёрдым намерением отдать все свои силы и опыт благородному делу спасения человеческих жизней! Мой девиз - помогать нуждающимся в медицинский помощи людям в любое время и в любом месте!», - отвечает он на вопрос о цели своей работы.

Руководитель филиала ЦМК умело выстраивает работу своего сплочённого коллектива, всегда готового оперативно прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. И этим заслужил уважение коллег и поддержку сотрудников органов гражданской защиты.