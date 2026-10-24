МЧС напоминает, как подготовить автомобиль к зиме

С наступлением холодов водителям необходимо уделить особое внимание подготовке автомобиля к зимнему периоду и соблюдать меры безопасности при поездках. Снегопады, гололед, метель и резкое ухудшение видимости могут значительно осложнить дорожную обстановку.

Перед выездом рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды и дорожной обстановкой. При объявлении штормового предупреждения и введении ограничений движения лучше отложить поездку и оставаться в безопасном месте. Необходимо также следить за сообщениями официальных источников о закрытии дорог и введении ограничений. Не стоит рисковать жизнью ради соблюдения намеченных планов.

Если погодные условия позволяют отправиться в путь, необходимо проверить техническое состояние автомобиля. Перед поездкой сообщите близким о маршруте и предполагаемом времени прибытия. По возможности заправьте автомобиль, особенно если предстоит дальняя дорога.

В зимний период важно иметь в автомобиле необходимый запас вещей и оборудования на случай непредвиденной ситуации. В багажнике рекомендуется держать: запас топлива, фонарь с запасными батарейками, буксировочный трос, аптечку первой помощи, зарядное устройство или пауэрбанк для телефона, тёплую одежду, питьевую воду и продукты, небольшую лопату.

Если в пути возникла другая чрезвычайная ситуация, по возможности остановитесь в безопасном месте, включите аварийную сигнализацию и обозначьте автомобиль в соответствии с правилами дорожного движения. Не оставляйте транспортное средство без необходимости и сообщите о случившемся экстренным службам по номеру 112.

МЧС призывает водителей ответственно относиться к подготовке автомобиля к зиме, учитывать погодные условия и не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.