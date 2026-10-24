Братья-близнецы Рымхановы: как стали пожарными

Братья Айдос и Жандос Рымхановы в органах гражданской защиты с 2023 года. Однажды, в детстве братья были на экскурсии в музее противопожарной службы и после этого они твердо решили стать огнеборцами. В семье никто никогда отношения к пожарным и близко не имел. Ведь в эту профессию просто так не идут. Их выбор вызван смелостью, отвагой и осознанным решением.

Сейчас братьям по 23 года. Они учились в Карагандинском политехническом колледже по специальности «Спасатель» и устроились на работу старшими пожарными-спасателями в специализированную пожарную часть №2 ДЧС Карагандинской области. За короткое время службы братья-пожарные зарекомендовали себя как трудолюбивые, отзывчивые и инициативные.

Одним из примеров их грамотной работы явился случай пожара, произошедший 29 августа 2023 года в городе Темиртау по проспекту Республики. По прибытию к месту вызова, наблюдалось сильное задымление с окон квартиры, расположенной на 2-этаже 5-ти этажного жилого дома.

По указанию руководителя тушения пожара Жандос и Айдоса Рымхановы в составе звена были направлены для эвакуации и спасению людей со смежных и вышерасположенных квартир. Несмотря на сильное задымление и высокую температуру, создавшуюся в подъезде, в составе звена братья-пожарные при помощи спасательных колпаков спасли 2 детей, еще двое детей были спасены через пожарную автолестницу из квартиры, находящейся на 5 этаже. После чего передали их для обследования сотрудникам скорой помощи.

Пожарный – востребованная профессия, которая будет актуальна всегда.