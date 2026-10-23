В селе Жалғызағаш Ескельдинского района области Жетісу состоялось открытие 297-го добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Теперь противопожарной защитой обеспечены два населённых пункта - Жалғызағаш и Биғаш, где проживают 1238 человек.

В мероприятии приняли участие начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Қанат Алтынбеков, аким Ескельдинского района Елдос Ахметов и жители села.

Пункт пожаротушения создан за счёт средств местных исполнительных органов. Они также предоставили мотопомпы для оснащения подразделения. Кроме того, МЧС на вооружение нового пожарного поста передана пожарная автоцистерна. Подразделение укомплектовано подготовленным личным составом, обеспечено необходимым обмундированием и средствами связи, что позволит оперативно реагировать на пожары и другие чрезвычайные ситуации. Здание нового пожарного поста полностью подготовлено для круглосуточного несения службы. В нём предусмотрены бокс для пожарной техники, диспетчерский пункт, а также служебные и бытовые помещения.

В рамках торжественного мероприятия состоялось награждение представителей акимата и граждан, внесших значительный вклад в создание и обустройство пожарного поста. Открытие пожарного поста позволит повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации и усилить защиту жителей двух населённых пунктов от пожаров и других угроз.