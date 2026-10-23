В селе Кундызды Абайского района области Абай открылось 296-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары». Новый пожарный пост будет обеспечивать пожарную безопасность села Кундызды и прилегающих к нему степных территорий. В зоне обслуживания поста находятся 340 дворов, 1 420 жителей и 64 крестьянских хозяйства.

Для оперативного реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации пост обеспечен необходимой техникой, оборудованием и укомплектован личным составом. Открытие пожарного поста позволит повысить уровень безопасности сельских населённых пунктов и степных территорий, сократить время реагирования на пожары и повысить эффективность защиты населения и хозяйственных объектов.