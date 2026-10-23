Сотрудник МЧС стал лауреатом премии «Тәуелсіздік ұрпақтары»

Сотрудник ДЧС Павлодарской области Ақжол Сағынбай стал лауреатом премии «Тәуелсіздік ұрпақтары» в номинации «За мужество». Награду ему вручили за смелость и самоотверженность при спасении людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ақжол Сағынбай - старший инженер специализированной пожарной части № 1 города Павлодара. Он родился в 2001 году в Щучинске Акмолинской области. Несмотря на молодой возраст, за плечами сотрудника уже опыт, стаж и все необходимые навыки.

Помимо службы, Ақжол - спортсмен с серьёзными достижениями. Он 12 лет профессионально занимался джиу-джитсу, в 2018 году стал чемпионом Азии, имеет звание кандидата в мастера спорта, а также является чемпионом Кубка Казахстана по грэпплингу и призёром национальных чемпионатов.

Одним из примеров его мужества стал пожар в пятиэтажном жилом доме летом этого года. На задымлённом балконе горящей квартиры находился 55-летний мужчина. Ақжол первым добрался до него, прикрыл собой от теплового потока и оставался рядом до спасения мужчины с помощью автолестницы.

Поступок молодого пожарного стал примером профессионализма, отваги и готовности рисковать собственной жизнью ради спасения других.