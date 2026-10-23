Сотрудники МЧС награждены государственными наградами в честь Дня Республики

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось торжественное собрание, приуроченное к празднованию национального праздника - Дня Республики.

С поздравительным словом к сотрудникам обратился Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов. В своем выступлении Глава ведомства отметил, что День Республики является одной из ключевых вех в истории становления и развития государства.

В рамках торжественного мероприятия сотрудники были удостоены государственными наградами. Указом Президента Республики Казахстан за героические подвиги, самоотверженность и безупречную службу спасатели отмечены орденами и медалями.

Орденом Айбын II степени имени Бауыржана Момышулы:

- начальник Центра стратегического планирования и оперативного управления МЧС Жунусов Азамат Асетович;

- начальник Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Касыбаев Руслан Амирзадаевич;

- начальник Департамента информатизации, цифровизации и связи МЧС Будрин Юрий Юрьевич;

- начальник Управления дознания МЧС Зиядов Ерболат Амангельдинович;

- начальник Управления мобилизационной подготовки МЧС Кенжегарин Асхат Аманжолович;

- начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Мурзагельдиев Мадияр Айдосович.

Медалью «Ерлігі үшін»:

- старший пожарный-спасатель специализированной пожарной части № 1 Управления по чрезвычайным ситуациям города Туркестан Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Арынов Шыңғыс Ержанұлы;

- командир отделения пожарной части №30 Управления по чрезвычайным ситуациям города Темиртау Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Бариакин Айбек Азаматович;

- командир отделения специализированной пожарной части № 35 отдела по чрезвычайным ситуациям города Косшы Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Баязитов Камат Калымбекулы;

- начальник караула пожарной части № 15 Управления по чрезвычайным ситуациям Бостандыкского района Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Есенгалиев Даурен Жаксылыкович;

- главный спасатель водолазно-спасательного отделения оперативно-спасательного отряда Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Кабисалимов Бекзат Саматұлы;

- главный специалист Управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Кайнар Канат;

- начальник караула пожарной части № 11 г.Жаркент Отдела по чрезвычайным ситуациям Панфиловского района Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Қайырбек Әділ;

- главный специалист Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Камидуллиев Айбар Хайдарович;

- руководитель отделения-спасатель Водолазно-спасательного отделения Оперативно-спасательного отряда Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Катасонов Андрей Олегович;

- начальник караула пожарной части № 7 Управления по чрезвычайным ситуациям города Семей Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Нұртазаев Елдос Нұрдәулетұлы;

- пожарный-спасатель пожарной части № 5 Управления по чрезвычайным ситуациям города Костанай Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Турлубеков Ринат Тобылович.

Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» сержант взвода инструктор по боевой и физической подготовке 1 отделения поиска взвода поиска роты специальных спасательных работ воинской части 28237 имени Бауыржана Момышұлы МЧС Толимбеков Болат Койшыбайулы.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» заместитель руководителя ГУ «Казселезащита» МЧС Абишев Бауыржан Жумагазыевич.

Министр поблагодарил награждённых за высокий профессионализм, стойкость и преданность своему делу, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо страны.