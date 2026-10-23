В селе Қараағаш Есильского района Северо-Казахстанской области состоялось открытие 295-го добровольного протипожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Он будет обеспечивать противопожарную безопасность трёх населённых пунктов с общей численностью населения около 200 человек.

Пункт оснащён пожарной автоцистерной и необходимым пожарно-техническим вооружением. МЧС организовало обучение личного состава и передало комплекты боевой одежды пожарных, а также зимнюю и летнюю форменную одежду. В помещениях пункта созданы комфортные условия для работы и отдыха сотрудников.

Открытие нового пожарного поста позволит сократить время прибытия подразделений на место происшествия, повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации и усилить защиту жителей отдалённых населённых пунктов.