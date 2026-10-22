В селе Успено-Юрьевка Бурабайского района Акмолинской области состоялось открытие 294-го добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Пожарный пост расположен в 41 километре от ближайшей специализированной пожарной части. Он будет обеспечивать противопожарную безопасность пяти населённых пунктов с общей численностью населения 1 472 человека.

Особенностью нового поста станет его многофункциональность. Помимо выполнения задач по обеспечению пожарной безопасности, он будет действовать как центр поддержки населения. На его базе предусмотрена работа медицинского пункта, участкового пункта полиции и представителя местного исполнительного органа.

Объединение востребованных служб в одном месте позволит повысить доступность помощи для сельских жителей, укрепить межведомственное взаимодействие и обеспечить комплексную поддержку населения.

Для оперативного реагирования на пожары и другие происшествия пост оснащён необходимой техникой и оборудованием, а также укомплектован личным составом. Его открытие позволит сократить время прибытия подразделений на место происшествия и повысить эффективность защиты жителей отдалённых населённых пунктов.

Открытие пожарного поста «Ауыл құтқарушылары» является важным шагом в развитии системы гражданской защиты региона. Реализация проекта направлена на повышение защищённости сельских территорий, сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации и создание более безопасных условий проживания для жителей Акмолинской области.