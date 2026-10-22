Продолжается Республиканская акция МЧС «Проверь дом родителей»

Республиканская акция МЧС «Проверь дом родителей» - «Ата-анаңның үйін тексер» набирает обороты. Инициатива, направленная на обеспечение безопасности старшего поколения в отопительный период, получает поддержку известных спортсменов, артистов, блогеров и общественных деятелей.

Тем временем спасатели продолжают посещать дома граждан, оказывать консультативную и практическую помощь и напоминать о необходимости проверки отопительного оборудования, дымоходов, электропроводки и газовых приборов. В рамках безопасного прохождения отопительного сезона совместно с акиматами и волонтерами оказана помощь в ремонте печного отопления в 1,7 тыс. домах социально уязвимых граждан, в ремонте систем электроснабжения порядка 1,8 тыс., очистке дымоходов от сажи - более 3 тыс., а также установлено более 11 тыс. датчиков опасной концентрации газа и продуктов горения.

Поддержали противопожарную профилактику МЧС и присоединились к акции казахстанские чемпионы, артисты, спортсмены, певцы, музыканты и блогеры. Через видеоролики и социальные сети они напоминают о важности соблюдения требований пожарной безопасности и призывают казахстанцев проявлять заботу о своих близких. Инициатива получает распространение по всей стране. К профилактической работе подключаются представители местных исполнительных органов, общественности, предприниматели, волонтёры и жители разных регионов.

Главный посыл акции прост: безопасность родителей начинается с нашей заботы. Поддерживая инициативу, известные лица привлекают внимание общества к важности пожарной безопасности и показывают, что каждый может внести свой вклад в защиту близких.

Навестите родителей, проверьте пожарную безопасность их дома, поделитесь своим примером в социальных сетях и передайте эстафету заботы друзьям и близким. Когда-то родители оберегали нас. Теперь наша очередь позаботиться о них!