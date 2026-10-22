В селе Белгородское Сандыктауского района Акмолинской области состоялось открытие 293-го добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Под защитой подразделения будут находиться три населённых пункта с общей численностью населения 636 человек.

Строительство пожарного поста осуществлено силами местного товарищества с ограниченной ответственностью, внесшего вклад в укрепление системы гражданской защиты региона. Для оперативного реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации пост оснащён пожарной техникой, переданной МЧС. Подразделение полностью укомплектовано необходимым оборудованием и личным составом.

Пожарный пост расположен в 53 километрах от ближайшей пожарной части. Его открытие позволит повысить уровень пожарной безопасности и сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации.