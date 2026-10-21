МЧС напоминает о мерах пожарной безопасности в осенний период

В осенний период сохраняется риск природных пожаров. Сухая растительность и сильный ветер могут способствовать быстрому распространению огня.

Для предупреждения и тушения природных пожаров задействуются подразделения МЧС, лесные учреждения, местные исполнительные органы и добровольные противопожарные формирования. Круглосуточно осуществляется мониторинг с применением БПЛА, авиационного и наземного патрулирования, космического мониторинга, систем видеонаблюдения и раннего обнаружения пожаров. Во взаимодействии с лесными и природоохранными учреждениями проводятся совместные рейды, патрулирование, обмен оперативной информацией и привлечение сил и техники.

В пожароопасный период исключается сжигание сухостоя, растительных остатков и мусора. Не разводите костры в лесных и степных массивах, не бросайте непотушенные окурки и спички. При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщать по телефонам 101 или 112.

Осенью сухая растительность легко воспламеняется. При усилении ветра даже небольшой огонь может быстро распространиться на большую площадь и создать угрозу домам, технике, линиям электропередачи и природным территориям.

Как распространяется небольшой пожар? После возгорания сухой травы ветер меняет скорость и направление распространения пламени. Искры могут переноситься на расстояние и создавать новые очаги. Поэтому даже небольшой пал нельзя недооценивать. Что делать, если вы заметили пожар? Если огонь быстро распространяется, не приближайтесь к нему и не пытайтесь тушить его самостоятельно. Отойдите в безопасное место и сообщите по номеру 112. При звонке укажите место пожара, что именно горит, примерную площадь, а также есть ли рядом люди, здания или техника.

Пожароопасный сезон еще еще не завершен! Будьте предельно осторожны с огнем!