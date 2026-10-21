МЧС Казахстана приняло участие в Региональном Форуме по снижению рисков бедствий

В г. Ташкент Республики Узбекистан состоялся Региональный форум - Совещание глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии. Казахстан на форуме представляла делегация во главе с вице-министром по чрезвычайным ситуациям Ерболатом Садырбаевым. В мероприятии приняли участие представители чрезвычайных ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также региональные представители международных организаций, выступившие с докладами.

На полях Регионального форума были проведены двусторонние встречи вице-министра по ЧС Ерболата Садырбаева с представителями Управления ООН по снижению риска бедствий и Программы развития ООН, Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца и Германского общества по международному сотрудничеству.

Цель форума - обсуждение вопросов и координация действий по укреплению регионального сотрудничества в сфере снижения рисков бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также реализации Сендайской программы по СРБ в Центральной Азии.

В ходе мероприятия участники обсудили ряд актуальных вопросов для Центральной Азии: укрепление устойчивости к землетрясениям, интеграции систем раннего оповещения и взаимного информирования об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций крупномасштабного и трансграничного характера; устойчивость городов к рискам бедствий и изменению климата; усиление потенциала безопасного управления трансграничными водными ресурсами Центральной Азии; смягчение последствий селей и паводков, имеющих трансграничный характер; совершенствование Регионального механизма международного реагирования на чрезвычайные ситуации крупномасштабного и трансграничного характера; проведение обзора реализации Стратегии развития сотрудничества стран Центральной Азии в области снижения риска бедствий на 2022–2030 годы.

По итогам Форума был подписан Протокол, в котором подчеркивается необходимость дальнейшего укрепления регионального сотрудничества и координации действий в сфере чрезвычайного реагирования.