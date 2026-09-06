В городе Жезказгане области Ұлытау завершились XXXII летний чемпионат Республики Казахстан среди мужчин и XII летний чемпионат Республики Казахстан среди женщин Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту.

В течение четырёх соревновательных дней спортсмены со всех регионов страны состязались в четырёх дисциплинах:

подъём по штурмовой лестнице;

⁠преодолении 100-метровой полосы с препятствиями;

⁠пожарная эстафета 4×100 метров;

⁠боевое развёртывание.

Соревнования стали проверкой скорости, физической подготовки, профессионального мастерства и командного взаимодействия спортсменов.

В заключительный день чемпионата состоялись соревнования в дисциплине «Боевое развёртывание», а также были подведены итоги двоеборья и общекомандного зачёта.

Двоеборье среди женщин:

1 место — Реджеметова Ситора, ДЧС Мангистауской области, с результатом 24,21 сек;

2 место — Салмина Валентина, ДЧС города Шымкента, с результатом 24,43 сек;

3 место — Подгородецкая Кристина, ДЧС города Астаны, с результатом 24,63 сек.

Двоеборье среди мужчин:

1 место — Савон Дмитрий, ДЧС Акмолинской области, с результатом 30,22 сек;

2 место — Абильбаев Динмухамед, ДЧС города Алматы, с результатом 30,30 сек;

3 место — Конысбаев Абай, ДЧС Мангистауской области, с результатом 30,33 сек.

По итогам всех соревновательных дней определились сильнейшие команды в общекомандном зачёте.

Общекомандный зачёт среди женщин:

1 место — ДЧС Костанайской области;

2 место — ДЧС города Астаны;

3 место — ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Общекомандный зачёт среди мужчин:

1 место — ДЧС города Алматы;

2 место — ДЧС города Астаны;

3 место — ДЧС Мангистауской области.

Завершились соревнования торжественной церемонией закрытия. В мероприятии приняли участие заместитель акима области Ұлытау Болат Жумабеков, начальник ДЧС области Ұлытау Есен Байыров, Исполнительный директор ОО «Казахстанская спортивная федерация пожарных и спасателей» Даурен Данаев, ветераны органов гражданской защиты, тренеры, судьи и спортсмены.

В ходе церемонии состоялось награждение победителей и призёров соревнований. Лучшие спортсмены и команды были отмечены за высокие спортивные результаты, профессионализм и волю к победе.

Чемпионаты стали не только масштабным спортивным событием, но и важной площадкой для выявления сильнейших спортсменов страны. Показанные результаты будут учитываться при формировании составов национальных сборных команд Республики Казахстан для участия в предстоящих чемпионатах Мира.

XXXII летний чемпионат Республики Казахстан среди мужчин и XII летний чемпионат Республики Казахстан среди женщин по пожарно-спасательному спорту завершились, оставив после себя новые рекорды, яркие победы и заслуженные награды.