В Казахстане открываются классы «Юный спасатель»

В регионах Казахстана продолжается работа по формированию культуры безопасности среди подрастающего поколения. В Караганде и Кызылординской области открылись специализированные классы «Юный спасатель», где школьники будут изучать основы безопасности жизнедеятельности и знакомиться с профессией спасателя.

В общеобразовательной школе № 4 города Караганды состоялась торжественная церемония открытия класса «Юный спасатель». Присягу приняли 15 учащихся восьмого класса. Учебный кабинет оснащен современной мебелью, LED-экраном, оргтехникой, наглядными пособиями, альпинистским и спасательным снаряжением, медицинскими приборами и средствами пожаротушения. В рамках мероприятия также прошли выставка специальной техники и оборудования, а также мастер-классы по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Еще один класс «Юный спасатель» открылся в средней школе № 292 Аральского района Кызылординской области. Основная задача проекта - повысить уровень знаний учащихся в области безопасности, научить их правильно действовать при пожарах и других чрезвычайных ситуациях, а также сформировать интерес к профессии спасателя. Школьники будут изучать правила пожарной безопасности, основы оказания первой медицинской помощи и безопасного поведения, закрепляя полученные знания на практике.

В новых классах учащиеся смогут не только получать теоретические знания, но и осваивать практические навыки под руководством специалистов, знакомиться с работой спасательных подразделений и перенимать опыт профессионалов. Открытие классов «Юный спасатель» - важный шаг в воспитании ответственного и подготовленного к различным жизненным ситуациям поколения. Такие инициативы способствуют развитию патриотизма, формированию культуры безопасности и популяризации профессии спасателя среди молодежи.