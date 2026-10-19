В Туркестанской области открыли «Аллею спасателей»

В городе Туркестане состоялась торжественная церемония открытия «Аллеи спасателей» с участием сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям и жителей города.

В ходе торжественной церемонии прозвучали слова благодарности в адрес спасателей. Руководство Департамента отметило, что «Аллея спасателей» - символ памяти и уважения. Это часть городской инфраструктуры и место, где будет храниться память о людях, посвятивших свою жизнь служению обществу. В центре Аллеи расположен памятник пожарному и спасателю.

Аллея стала важной частью общественного пространства, символизирующей уважение к людям, которые ежедневно рискуют собственной жизнью ради спасения окружающих. Она олицетворяет признательность и благодарность спасателям, отдавшим свои жизни ради других. Их труд имеет огромное значение для общества. Спасатели ежедневно борются с огнём, ликвидируют последствия стихийных бедствий, проводят эвакуацию и оказывают первую помощь. Аллея будет напоминать о важности каждого мгновения их работы и о том, сколько человеческих жизней удалось спасти благодаря их отваге и самоотверженности.