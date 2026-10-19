В МЧС прошло торжественное собрание в честь Дня спасателя
19 октября в Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику - Дню спасателя.
Церемонию с приветственным словом открыл Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов. В своей речи он поздравил всех спасателей с профессиональным праздником, подчеркнув важность их преданности, мужества и самоотверженности в деле обеспечения безопасности общества.
Указом Президента Республики Казахстан за мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга 13 сотрудников удостоены государственных наград, в том числе граждане различных сфер гражданской защиты.
Наряду с этим, в честь профессионального праздника ведомственные награды получили 439 сотрудников министерства, государственных органов и организаций. Из них 48 сотрудникам досрочно присвоены специальные звания на одну ступень выше.
Торжественные мероприятия проходят во всех регионах Казахстана, объединяя сотрудников и ветеранов МЧС в праздновании значимого события и подчеркивая важность работы каждого сотрудника для безопасности страны.