Династии МЧС Казахстана: верность профессии, передаваемая из поколения в поколение

Профессия спасателя требует мужества, самоотдачи и готовности прийти на помощь в любую минуту. В системе гражданской защиты Казахстана немало семей, для которых служба стала общим делом нескольких поколений. Отцы передают детям профессиональный опыт, учат ответственности и преданности выбранному пути. Истории этих династий – пример преемственности, семейных ценностей и уважения к нелёгкому труду спасателей.

Династия Карабалиных – более 100 лет на страже безопасности. Основатель династии Алдаберген Карабалин посвятил пожарной службе более 34 лет, пройдя путь от начальника караула в Экибастузе до заместителя начальника ДЧС Павлодарской области. В 2009 году он вышел на заслуженный отдых в звании полковника гражданской защиты. Его брат Шокан и сестра Аягоз также служили в пожарной охране. Семейное дело продолжил сын Есенжол Карабалин, который с 2003 года служит в пожарной охране, сегодня занимает должность начальника караула пожарной части № 5 ДЧС Павлодарской области. Он неоднократно участвовал в ликвидации крупных пожаров, отмечен спортивными достижениями и имеет звание мастера спорта по пожарно-спасательному спорту.

Династия Нукишевых – более века профессионального опыта. История семьи связана со становлением и развитием противопожарной службы. Сейтжан Нукишев посвятил системе гражданской защиты более 30 лет, пройдя путь от рядового сотрудника до руководителя противопожарной службы области. Вместе с супругой Розой, которая 30 лет проработала в службе «01», он разделял все трудности и ответственность службы. Сегодня семейную традицию продолжает сын Нурлан Нукишев, возглавляющий Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Северо-Казахстанской области. Опыт ветеранов и преданность делу остаются важной частью профессионального воспитания молодых сотрудников.

Династия Енсебаевых – отец и сын на пути служения людям. Марат Енсебаев начал службу в противопожарной системе в 1997 году и прошёл путь от пожарного до начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района. Под его руководством подразделение добилось высоких результатов и в 2012 году заняло первое место в республиканском конкурсе в номинации «Лучший отдел по чрезвычайным ситуациям». Его сын Жасулан после службы в Вооружённых силах Республики Казахстан также выбрал профессию пожарного-спасателя. Получив высшее образование в области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды, он продолжил семейную традицию и стремится совершенствовать свои профессиональные знания.

Династия Камиевых – три поколения огнеборцев. Основатель династии Рапиголла Камиев служил в пожарной охране с 1972 по 1985 год. Его сын Талгат продолжил дело отца, окончил Алматинское пожарно-техническое училище и прошёл путь до начальника пожарной части, завершив службу в звании майора внутренней службы. Дочь Салтанат также работала в пожарной охране радиотелефонистом на протяжении 24 лет. Сегодня семейные традиции продолжает внук Куанбек Камиев – майор гражданской защиты, начальник пожарной части № 6. За годы службы он участвовал в тушении пожаров, проявляя профессионализм и заботу о подчинённых. История семьи показывает, как уважение к профессии и служебным традициям объединяет разные поколения.

Династия Шайкрамовых – мужество, ставшее семейным наследием. Глава династии Анвар Шайкрамов, кавалер медали «За отвагу на пожаре» и ордена «Знак Почёта», посвятил жизнь пожарной охране. Даже после тяжёлого происшествия при тушении пожара в детском интернате он вернулся к службе, сохранив верность профессии. Вместе с супругой Елизаветой, также ветераном противопожарной службы, он воспитал пятерых детей. Их сын Закир дослужился до заместителя начальника управления государственной противопожарной службы Жамбылской области. Традицию продолжили внуки Руслан, Мансур и Назира. Один из представителей младшего поколения, Мансур Шайкрамов, более 20 лет служит в пожарной охране и занимает должность заместителя начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области.

Династия Ережеповых – пример профессионализма и преданности службе. Уалихан Ережепов более двух десятилетий возглавлял систему гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Южно-Казахстанской области. За многолетнюю службу он удостоен ордена «Айбын» II степени и многочисленных государственных наград, а также внёс значительный вклад в подготовку молодых специалистов. Его профессиональный путь продолжила дочь Эльмира Ережепова. Получив образование в области пожарной безопасности, она стала полковником гражданской защиты и возглавила Управление государственного пожарного надзора ДЧС города Шымкента. В семье с детства особое значение придавали трудолюбию, честности и ответственности – качествам, которые стали основой профессионального выбора дочери.

Династия Жарылгасыновых – семейная команда спасателей. Канат Жарылгасынов начал службу в органах гражданской защиты в 2006 году с должности пожарного. Получив офицерское образование, он прошёл путь до начальника пожарной части № 9 Мендыкаринского района Костанайской области. Его старший сын Бахдияр, вдохновлённый примером отца, окончил Кокшетауский технический институт МЧС и сегодня служит старшим лейтенантом в Управлении гражданской обороны ДЧС Костанайской области. Для семьи профессия спасателя – не только работа, но и ответственность перед людьми, взаимная поддержка и готовность прийти на помощь. Отец и сын продолжают служить в одном гарнизоне, сохраняя традиции семьи.

Династия Кажкеновых – служба, объединившая супругов и дочь. Азамат и Ляззат Кажкеновы познакомились во время учёбы в учебном центре МВД Казахской ССР. Азамат посвятил противопожарной службе 28 лет, пройдя путь от пожарного до руководителя Единой дежурно-диспетчерской службы «112» ДЧС Акмолинской области. Ляззат более 30 лет работала радиотелефонистом и диспетчером, принимая сообщения о происшествиях и направляя подразделения на вызовы. Семейную традицию продолжила их дочь Айгерим Кажкенова, выбравшая работу радиотелефониста в пожарной части Кокшетау. Пример родителей помогает ей осваивать профессию и вносить свой вклад в обеспечение безопасности населения.

Династия Сагнаевых – верность пожарному делу в нескольких поколениях. Семья Сагнаевых хорошо известна в Астраханском районе Акмолинской области. Старший представитель династии Балташ Сагнаев много лет работал в противопожарной службе и завершил карьеру на заслуженном отдыхе. Его младший брат Жанболат служил водителем пожарной части № 7 Астраханского района. По стопам отца пошёл Саян Сагнаев, который после службы в армии поступил на службу в органы гражданской защиты и работает старшим пожарным пожарной части № 19 Астраханского района. Желание продолжить семейное дело выразил и сын Жанболата Канат. Так, готовность служить людям и защищать их от огненной стихии остаётся важной семейной традицией Сагнаевых.

Семейные династии в системе МЧС – это не только многолетний стаж и профессиональные достижения. Это прежде всего преемственность знаний, взаимная поддержка и личный пример, который помогает молодым сотрудникам осознанно выбирать непростой путь спасателя. За каждой такой историей стоят люди, для которых безопасность и жизнь других являются главным приоритетом.