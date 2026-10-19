Спортсмены МЧС Казахстана завоевали медали Кубка мира по рукопашному бою

В городе Бурса (Турция) состоялся финал Кубка мира по рукопашному бою, в которых высокие результаты продемонстрировали сотрудники МЧС.

По итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали девять медалей: две золотые, одну серебряную и шесть бронзовых.

В дисциплине «Поединок» золотую медаль завоевала Елеубаева Айшагүл (ДЧС ВКО).

Бронзовыми призёрами в этой дисциплине стали Төлебай Арман и Казезов Ералхан (АГЗ), Хайруллина Аида (ДЧС Атырауской области), Болатбек Сания (ДЧС Кызылординской области) и Ғалым Назерке (ДЧС города Астаны).

В дисциплине «Самооборона» золотую медаль завоевал Демьянов Владимир (ДЧС Павлодарской области). Серебряным призёром стал Тукушев Өміржан (ДЧС г. Астана). Бронзовую медаль получил Қасымов Дархан (АГЗ).

Поздравляем спортсменов и тренерский состав с достойным результатом и желаем дальнейших побед на международных соревнованиях!