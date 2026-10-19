Уважаемые коллеги, ветераны службы, дорогие спасатели!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем спасателя! Спасатель - настоящий герой нашего времени, человек, обладающий мужеством, отвагой и самоотверженностью.

Сегодня у нас немало достижений, которых мы добились совместными усилиями. Уверен, что благодаря доверию и поддержке Главы государства и Правительства мы сможем достичь еще более высоких результатов.

Имена всех наших коллег, героически погибших при исполнении служебного долга навсегда останутся в памяти народа. Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые долгие годы добросовестно служили своему делу и сегодня передают богатый профессиональный опыт молодому поколению, воспитывая достойных последователей.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, успехов и новых достижений в благородном деле служения народу, защиты его жизни и безопасности!

Министр по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан

Мурат Муханов