Призвание - спасать: пилот авиации МЧС Бибихан Турусбекова

Мечта, зародившаяся ещё в седьмом классе, сегодня стала профессией, требующей высокой ответственности и стремления к достижению больших целей. Бибихан Турусбекова - второй пилот вертолётов Ми-8 и Ка-32 АО «Казавиаспас» МЧС Республики Казахстан. Для неё авиация - воплощение детской мечты и преданность выбранному делу.

Бибихан Давлетбаевна мечтала стать пилотом ещё с седьмого класса. Окончив школу, она не сомневалась в выборе будущей профессии. Так она связала свою жизнь с авиацией, получив образование в Академии гражданской авиации, которую окончила с отличием. В 2021 году начала трудовую деятельность в АО «Казавиаспас» МЧС и приступила к профессиональной работе. Её путь начался с интереса к авиации и продолжается сегодня в ответственной службе, направленной на спасение человеческих жизней.

Одной из причин, повлиявших на её выбор профессии, стала возможность увидеть множество городов. Впечатления от первого полёта она помнит до сих пор. По её словам, каждый полёт дарит особенные эмоции.

Деятельность авиации МЧС направлена на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, проведение поисково-спасательных работ, а также транспортировку пациентов санитарной авиацией. Выполнение таких задач требует от лётного экипажа высокого профессионализма, тщательной подготовки и строгого соблюдения требований безопасности.

«Каждый полёт - это ответственность. Во время каждого рейса ты отвечаешь не только за себя, но и за пассажиров. Иногда из-за погодных условий или сложившейся обстановки приходится оперативно принимать решения. Но в такие моменты помогают не эмоции, а знания и подготовка», — отмечает наша героиня.

Сегодня для Бибихан Давлетбаевны, проходящей службу в авиации МЧС, любовь к выбранной профессии и стремление к поставленным целям остаются главными источниками мотивации на профессиональном пути. Немаловажную роль играет и поддержка близких.

Турусбекова Бибихан Давлетбаевна гордится тем, что связала свой профессиональный путь с авиацией МЧС. Ведь каждый полёт здесь - это важная миссия, направленная на оказание помощи людям, поддержку в трудных ситуациях и спасение человеческих жизней. Её выбор - свидетельство верности детской мечте, а служба - проявление ответственности перед страной и обществом.