Призвание – спасать: кинолог Алмас Жандаулетов

Кинологическим подразделением оперативно-спасательного отряда ДЧС Туркестанской области руководит Алмас Түйтеұлы Жандаулетов. Вместе со служебными собаками он участвует в поисково-спасательных операциях и выполняет важные задачи, направленные на спасение человеческих жизней.

Основная задача кинологического расчёта - поиск людей, пропавших во время чрезвычайных ситуаций, повышение эффективности поисково-спасательных работ и помощь в обнаружении пострадавших в кратчайшие сроки. Эта работа требует специальной подготовки служебных собак, регулярных тренировок и слаженного взаимодействия с кинологом.

Надёжный напарник Алмаса Жандаулетова - немецкая овчарка по кличке «Зена». Пройдя специальную подготовку с щенячьего возраста, Зена уже более шести лет несёт службу в составе кинологического расчёта. За это время она принимала участие в поисково-спасательных операциях в нескольких районах Туркестанской области, демонстрируя свои поисковые навыки.

Профессиональная подготовка кинологического расчёта получила высокую оценку и в ходе республиканских учений «Казқұтқару-2024», состоявшихся в 2024 году. Среди 18 команд, принявших участие в мероприятии, команда оперативно-спасательного отряда ДЧС Туркестанской области заняла первое место и завоевала главный приз. Победители были награждены грамотой и кубком.

Работа кинологического подразделения требует высокого профессионализма, ответственности, постоянной подготовки и взаимного доверия. Главная цель этой службы - обеспечение эффективного проведения поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях и внесение вклада в спасение человеческих жизней.