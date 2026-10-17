Лица МЧС: Нуржан Каракозев

Безопасность населения начинается с заблаговременной подготовки и слаженных действий. Этого принципа придерживается Нуржан Каракозев, который почти 15 лет служит в органе гражданской защиты. Сегодня он возглавляет управление гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента. В этой должности он работает с 2021 года.

Главная задача гражданской обороны – защита населения от чрезвычайных ситуаций и предупреждение возможных угроз. Важную роль играют оповещение населения, обеспечение средствами индивидуальной защиты и координация готовности профильных служб. Все эти меры направлены на обеспечение безопасности граждан.

В реализации этих задач важны профессиональный опыт и организаторские способности Нуржана Каракозева. Он вносит значительный вклад в координацию мероприятий гражданской обороны и повышение готовности населения к чрезвычайным ситуациям.

Значение этой работы особенно проявилось в 2019 году, во время взрывов на территории воинской части в Арыси. В Шымкенте организовали приём и размещение эвакуированных жителей. Нуржан Каракозев участвовал в координации работы пунктов приёма и руководстве деятельностью штаба. Эти события показали, насколько важны оперативные решения и слаженные действия в чрезвычайных ситуациях.

Профессиональная деятельность Нуржана Каракозева направлена на совершенствование системы гражданской защиты и обеспечение безопасности населения. Эффективность гражданской обороны зависит от заблаговременной подготовки, чёткой координации и совместной работы всех служб.