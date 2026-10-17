Призвание – спасать: специалист Теңіз Жасағы Нурсултан Саназаров

Защита окружающей среды - это ответственная работа, которая требует профессионализма, оперативности и слаженных действий команды. Одно из важных направлений деятельности АО «Теңіз Жасағы» - участие в ликвидации аварийных разливов нефти и работах по снижению воздействия загрязнений на окружающую среду. В этой сфере особое значение имеют опыт специалистов, готовность оборудования и способность команды оперативно реагировать на возникающие ситуации.

Один из таких специалистов Нурсултан Саназаров. Он работает в АО «Теңіз Жасағы» МЧС специалистом по ликвидации аварийных разливов нефти. Его профессиональный стаж в этой сфере составляет 7 лет. В его задачи входит участие в локализации нефтяных разливов, установка боновых заграждений, сбор нефтепродуктов и работы, направленные на минимизацию экологического ущерба.

Такая деятельность требует технических знаний, строгого соблюдения требований безопасности, оперативности и слаженной командной работы. Ведь ликвидация разливов нефти - это не только устранение последствий аварии, а вклад в сохранение природы, защиту окружающей среды и экологическую безопасность.