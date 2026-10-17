Одна служба на двоих: 324 семейные пары служат в МЧС Казахстана

За каждой формой спасателя стоят не только профессионализм и готовность прийти на помощь, но и поддержка близких. В подразделениях МЧС служат 324 семейные пары, для которых ответственность, взаимовыручка и преданность делу стали общими жизненными ценностями.

Семья Карелиных: общая профессия и спортивный характер

В подразделении по чрезвычайным ситуациям города Аксу служат Дмитрий и Луиза Карелины. Дмитрий работает командиром отделения. Его профессия требует физической выносливости, быстрой реакции и умения действовать в команде. Вне службы он увлекается бегом, участвует в марафонах и соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, где неоднократно занимал призовые и первые места.

Луиза работала радиотелефонистом, обеспечивая приём и передачу оперативной информации. В 2024 году супруги создали семью, а сейчас воспитывают маленькую дочь. Луиза находится в декретном отпуске. Их служебные обязанности разные, но ценности общие - ответственность, взаимовыручка и готовность помогать людям. Сегодня главная задача супругов за пределами службы забота о дочери и своей семье.

Семья Нуровых: служение людям и семейные ценности

Еще один пример семейной пары, связавшей свою жизнь со службой в органах гражданской защиты - Толыбек Нуров и Гульмира Турганбаева, работающие в ДЧС Мангистауской области.

Толыбек Нуров занимает должность оперативного дежурного дежурной службы пожаротушения управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Его работа требует постоянной готовности к реагированию, собранности и умения принимать решения в условиях ограниченного времени.

Гульмира Турганбаева - главный специалист Центра планирования и оперативного управления. В ее работе важны внимательность, ответственность и точность при подготовке и обработке информации, необходимой для организации деятельности подразделений.

За профессиональными обязанностями супругов стоит большая и дружная семья. Они воспитывают четырех дочерей, стараясь сочетать ответственную службу с заботой о близких. Поддержка друг друга помогает им справляться с повседневными задачами и сохранять семейное тепло.

Семья Курманбаевых

В ДЧС Алматы есть семьи, которых объединила служба и которые продолжают вместе трудиться на благо безопасности города в системе МЧС.

История Ержана Курманбаева и Арайлым Темирбековой началась в 2007 году в пожарной части № 3 Алматы, где служебное знакомство со временем переросло в крепкий семейный союз. Сегодня подполковник гражданской защиты Ержан Курманбаев возглавляет Управление по ЧС Ауэзовского района, а капитан гражданской защиты Арайлым Темирбекова работает главным специалистом Управления кадровой и воспитательной работы ДЧС Алматы.

Вместе супруги воспитывают троих детей, а младший сын уже задумывается о том, чтобы продолжить дело отца. Так служба, однажды объединившая двух коллег, стала частью семейной истории и, возможно, положила начало новой профессиональной династии.

Семья Азимбаевых

Глава семьи - Шынболат Азимбаев, подполковник гражданской защиты, оперативный дежурный Дежурной службы пожаротушения ДЧС Жамбылской области.

За годы службы он занимал различные должности в пожарных частях и управлениях Байзакского и Кордайского районов, участвовал в ликвидации многочисленных пожаров и аварий. В 2025 году за мужество и отвагу был награжден орденом «Айбын» І степени имени С. Нурмаганбетова из рук Президента.

Вместе с супругой Жадырой Кобеевой, с которой они более 15 лет, воспитывают четверых детей - Меирим, Айзере, Еркежан и Нуркелди. Жадыра также служит в системе гражданской защиты - работает диспетчером Центрального пункта связи пожарной части Центра планирования и оперативного управления ДЧС Жамбылской области, обеспечивая координацию и оперативное реагирование на пожары и чрезвычайные ситуации.

Семья спасателей - пример преданности службе, взаимной поддержки и семейных ценностей. Их история достойна уважения и может стать примером для подрастающего поколения.

Для этих семей служба в МЧС - это осознанный выбор и ответственность перед людьми. А дома их ждут самые важные люди, ради которых хочется возвращаться после каждого дежурства. Истории семейных пар напоминают: за готовностью спасать и помогать стоят не только профессиональная подготовка и сила характера, но и надежный тыл - любовь, доверие и поддержка родных.