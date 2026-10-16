Пока спасатели выезжают на пожары и поисковые операции, специалисты высокогорных постов наблюдают за моренными озёрами, авиационные экипажи готовятся к вылетам, а дежурные центры круглосуточно принимают сообщения о происшествиях. За этой ежедневной работой стоит система гражданской защиты, которая последовательно расширяет свои возможности. В регионах строятся пожарные депо и спасательные станции, обновляется техника, развиваются цифровое наблюдение и авиационная инфраструктура.

19 октября отмечается профессиональный праздник спасателей. В 2026 году исполняется 31 год со дня образования Государственного комитета Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям в 1995 году. Сегодня в органах гражданской защиты служат более 27 тысяч сотрудников.

С начала 2026 года службы ЧС совершили порядка 82 тысяч выездов. Спасено более 8,8 тысячи человек, эвакуировано свыше 10,3 тысячи граждан, медицинская помощь оказана более 3,2 тысячи пострадавших. На пульт службы «112» поступило более 4,2 миллиона звонков.

За каждым выездом стоит отдельная ситуация, в которой требуется быстро оценить опасность, направить необходимые силы и оказать помощь. Одновременно министерство развивает предупреждение чрезвычайных ситуаций, чтобы часть угроз удавалось выявлять до того, как они затронут людей и населённые пункты. С начала года проведено около 25 тысяч проверок по направлениям пожарной и промышленной безопасности, гражданской обороны.

Цифровые системы помогают предупреждать угрозы

Цифровая система гражданской защиты постепенно становится инструментом ежедневной работы, а не только реагирования на уже произошедшее событие. Данные с камер, сообщения дежурных служб и результаты моделирования помогают специалистам сопоставлять сведения из разных регионов. При угрозе паводка это позволяет заранее оценивать возможные участки подтопления, при природном пожаре быстрее уточнять место возгорания и направление его распространения.

В Центре стратегического планирования и оперативного управления МЧС функционируют Ситуационный центр и постоянно действующий оперативный штаб «Туран». Пересмотрены алгоритмы взаимодействия с государственными органами, определены механизмы привлечения республиканских служб гражданской защиты при чрезвычайных ситуациях.

Система «Табиғат» предназначена для раннего выявления природных пожаров. «Тасқын» и «Талсим» помогают моделировать паводковые процессы. Развиваются цифровые средства наблюдения за Каспийским морем и сейсмической активностью. В Ситуационный центр поступают изображения со 114 камер раннего выявления лесных пожаров из восьми регионов страны.

Расширяется доступ к системам видеонаблюдения опасных производственных объектов. На сегодня специалисты получают данные с 18 шахт и рудников АО «Qarmet», АО «Казахмыс» и ТОО «Шалкия Цинк». Такой мониторинг помогает оперативно оценивать обстановку на предприятиях и координировать действия при происшествиях.

Создана Единая межведомственная радиосеть гражданской защиты KORDIS. Она предназначена для устойчивой цифровой связи между экстренными службами. Проект реализован при участии МЧС, МВД, Национальной гвардии и других государственных структур. В дальнейшем предусмотрено подключение всех 15 служб гражданской защиты, работу которых организуют десять государственных органов.

Беспилотники расширяют возможности поиска и мониторинга

Поиск человека в степи, лесу или горном ущелье нередко осложняют большие расстояния, темнота и труднодоступный рельеф. Беспилотник позволяет осмотреть территорию сверху, передать изображение поисковой группе и проверить участки, куда наземным подразделениям сложно добраться. При этом решение о дальнейших действиях принимают спасатели, оценивая данные с учётом реальной обстановки.

В подразделениях МЧС насчитывается 242 беспилотных летательных аппарата. Из них 187 оснащены функциями искусственного интеллекта. Ещё три аппарата с док-станциями могут выполнять полёты по заранее заданным маршрутам, автоматически взлетать и совершать посадку.

Беспилотники привлекаются к поиску пропавших людей, наблюдению за природными пожарами, паводками и водоёмами. Камеры высокого разрешения и тепловизоры позволяют обследовать горные ущелья, степные и лесные территории, в том числе ночью. Программные средства распознают людей, транспорт и плавсредства, сопровождают объекты и направляют уведомления оператору.

С начала года беспилотники задействовались примерно в пяти тысячах операций. При их участии спасено 28 человек. Воздушная разведка помогает быстрее обследовать обширные территории и направлять наземные группы к предполагаемому месту нахождения пострадавших.

Авиация становится ближе к труднодоступным районам

Для удалённых населённых пунктов и горных районов авиация часто становится самым быстрым способом доставить помощь. Вертолёт способен перевезти спасательную группу, оборудование или пациента там, где движение по автомобильной дороге занимает значительно больше времени. Поэтому развитие авиации связано не только с количеством воздушных судов, но и с сетью площадок, ангаров и пунктов базирования.

Авиационный парк МЧС располагает 45 воздушными судами. Вертолёты и самолёты участвуют в поисково-спасательных операциях, тушении природных пожаров, воздушном мониторинге, доставке специалистов и медицинской эвакуации.

С начала 2026 года воздушными судами АО «Казавиаспас» выполнено 2 735 вылетов, в том числе 486 по линии санитарной авиации. Перевезено 466 пациентов.

В рамках плана «20 авиационных отрядов» реконструируются и строятся ангары. В 2025 году открыт ангар в области Ұлытау, в 2026 году завершена реновация двух ангаров в Балхаше и Павлодаре.

Развивается сеть вертолётных площадок Air 112. В текущем году построены пять площадок на территории национального парка «Көлсай көлдері», Талгарской плотины, селезащитной плотины «Аюсай», городской больницы № 4 и филиала Детской городской клинической инфекционной больницы Алматы.

В высокогорье площадки помогают доставлять специалистов и оборудование к моренным озёрам. Полёт до отдельных водоёмов занимает 10 до 15 минут. В перспективе намечено строительство дополнительного вертодрома на высоте около 3 200 метров над уровнем моря.

Селевая безопасность начинается с постоянного наблюдения

Работа по селевой безопасности редко оказывается в центре внимания, поскольку её главный результат состоит в предотвращённом происшествии. За каждым обследованием высокогорного озера стоят наблюдения за уровнем воды, состоянием береговых преград и изменениями ледниковой зоны. Такие сведения необходимы для выбора инженерных мер и своевременного предупреждения населения.

В течение селеопасного сезона специалисты ГУ «Казселезащита» наблюдали за моренными озёрами, ледниками, реками и селевыми руслами. Проводились инженерные работы, оценка водоотводящих каналов и батиметрические исследования для определения глубины и объёма водоёмов.

Из потенциально прорывоопасных моренных озёр откачано 3,5 миллиона кубометров воды. На наиболее опасных озёрах установлено около 50 сифонных труб для контролируемого снижения уровня воды. По итогам сезона прорывов контролируемых моренных озёр и опасных селевых потоков не допущено.

Для длительного дежурства в высокогорной зоне в Алматинской области и Алматы установлены 12 модульных жилых домов. Созданы два модульных диспетчерских пункта в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. Реновация проведена на четырёх диспетчерских пунктах «Карасайского ПЭО», «Медеу», «Талгар» и «Алтай».

На водоёмах расширяется сеть спасательных подразделений

На крупных водоёмах счёт при происшествии может идти на минуты. Скоростной катер, подготовленный экипаж и расположенная поблизости спасательная станция позволяют быстрее начать поиски и доставить пострадавшего на берег. При этом особое место занимает профилактика, поскольку значительная доля несчастных случаев связана с купанием вне специально отведённых мест.

МЧС совместно с акиматами развивает инфраструктуру безопасности в местах отдыха. Создано 13 спасательных подразделений и постов в Алматы, Астане, областях Абай, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Мангистауской областях.

В 2026 году построено восемь спасательных станций в Астане, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской и Павлодарской областях. До конца года запланировано строительство двух оперативно-спасательных отрядов в Астане и Карагандинской области.

За последние два года подразделения получили 41 скоростной катер. В купальный сезон дежурила 241 мобильная спасательная группа, в готовности находились силы и средства 54 спасательных станций. На крупных водоёмах организованы дополнительные группы с участием 53 военнослужащих.

За купальный сезон спасено 376 человек, из них 125 несовершеннолетних. Число спасённых в полтора раза выше прошлогоднего. Большинство случаев произошло в необорудованных и запрещённых для купания местах. Наибольшее количество спасённых зарегистрировано в Мангистауской области и области Жетісу.

Морская спасательная служба укрепляет возможности на Каспии

Морские спасательные операции требуют иной техники и подготовки, чем работа на реках и озёрах. Экипажам приходится учитывать глубины, погодные условия, расстояние до берега и вероятность загрязнения воды при аварии судна. Поэтому развитие отряда на Каспии включает готовность как к спасению людей, так и к работам по защите акватории.

Для отряда «Теңіз жасағы» приобретено специализированное судно, предназначенное для поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, реагирования на нефтяные разливы и происшествия в казахстанском секторе Каспийского моря.

Снижение уровня Каспия и обмеление отдельных участков меняют условия судоходства и повышают риск посадки судов на мель. Пополнение флота расширяет возможности оказания помощи экипажам и ликвидации последствий аварий. В дальнейшем предусмотрено приобретение ещё четырёх судов для работ при нефтяных разливах.

Пожарные подразделения становятся доступнее для городов и сёл

Наличие пожарного подразделения рядом с населённым пунктом влияет на первые минуты после поступления сообщения о возгорании. В сельской местности расстояния особенно велики, поэтому развитие небольших пожарных постов дополняет строительство крупных депо. Новые объекты расширяют территорию обслуживания и создают условия для постоянного дежурства.

Противопожарную защиту страны осуществляют 457 пожарных подразделений. В 2026 году построено 17 пожарных депо, из них семь быстровозводимых по единой концепции с современными условиями несения службы и размещения личного состава.

В Казахстане действуют 14 универсальных пожарных депо с дежурством пожарных, спасателей, медицинских работников и полиции. В текущем году четыре таких подразделения созданы в Шымкенте, посёлке Жайрем области Ұлытау, Талдыкоргане и на курорте Шымбулак. Реконструированы два здания пожарных депо, проведено семь капитальных ремонтов.

Для защиты сельских территорий развивается ведомственная программа «Ауыл құтқарушылары», принятая в 2025 году. По стране создано 292 пожарных поста, в зоне обслуживания которых находятся более 900 населённых пунктов. Для жителей отдалённых сёл это означает более близкое расположение сил, способных прибыть на помощь при пожаре.

Обновляются воинские части и условия службы

Обновление казарм и бытовых помещений касается повседневной жизни военнослужащих. После учений, дежурств и выполнения задач личному составу необходимы условия для отдыха, питания и восстановления сил. Поэтому ремонт инфраструктуры рассматривается вместе с подготовкой подразделений и поддержанием их готовности.

В 2026 году отремонтирован казарменный фонд всех пяти воинских частей МЧС. В трёх воинских частях введены в эксплуатацию новые казармы для военнослужащих срочной службы.

Продолжается обновление столовых, бытовых помещений и объектов социального назначения. Предусмотрены дальнейший ремонт мест размещения военнослужащих и поэтапное развитие объектов жизнеобеспечения. Работы направлены на создание безопасных и комфортных условий проживания, питания и отдыха личного состава.

Спасательные службы получают новую технику и экипировку

Спасательная техника работает в самых разных условиях, от городских улиц до бездорожья и затопленных территорий. Универсального решения для всех задач нет. Автомобили повышенной проходимости, плавсредства и специальное оборудование дополняют друг друга, позволяя подобрать средства под характер происшествия.

В 2026 году за счёт республиканского и местных бюджетов приобретено 87 единиц пожарной, спасательной, аварийно-спасательной и вспомогательной техники, шесть современных плавсредств, включая Marine Marlin, Voyage и аэролодки, 976 единиц оборудования и снаряжения.

Подразделения пополняются автомобилями Toyota Hilux, рассчитанными на движение по сложным дорожным участкам. Проводится обновление защитной экипировки и формы пожарных, спасателей, военнослужащих и других сотрудников. В текущем году приобретено 243 789 единиц форменного обмундирования.

Государственный резерв готовится к масштабным задачам

При масштабных чрезвычайных ситуациях требуется не только быстро направить спасателей, но и организовать снабжение пострадавших территорий. Материальные запасы, подготовленные склады и пункты размещения населения составляют основу такой работы. Развитие государственного резерва связано с возможностью своевременно доставлять необходимые ресурсы туда, где возникла потребность.

Продолжается модернизация инфраструктуры РГП «Резерв». Завершены капитальные ремонты филиалов «Автоматика» и «Комета», выполнены работы на объектах «Беркут», «Целина», «Орбита» и «Балхаш». Реконструировано административное здание Комитета, где созданы Центр оперативного управления, спортивный комплекс и столовая.

Начат проект строительства базы хранения государственного материального резерва в Арыси. Он рассчитан на расширение мощностей хранения и оперативное распределение ресурсов в южных регионах при чрезвычайных ситуациях.

Продолжается развитие Южной базы Алатау. Проектом предусмотрен автономный многофункциональный комплекс с пунктами временного размещения пострадавших, складами и республиканским штабом управления силами и средствами.

Совершенствуется государственный контроль в области безопасности

Предупреждение происшествий начинается с соблюдения требований безопасности ещё на этапе проектирования и эксплуатации объектов. Контроль за пожарной автоматикой, опасными производствами и местами массового пребывания людей позволяет выявлять нарушения до возникновения аварии или пожара. При этом для официальной публикации формулировки новых полномочий должны соответствовать действующим нормативным актам.

МЧС получило дополнительные полномочия в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, согласования специальных технических условий для уникальных объектов и оценки пожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей и многоквартирных жилых домов высотой более 28 метров перед вводом в эксплуатацию.

Предусмотрены разрешительные процедуры для организаций, выполняющих монтаж и обслуживание систем пожарной автоматики, согласование сводных планов технического перевооружения опасных производственных объектов. С 1 января 2026 года действует новый механизм надзора в области промышленной безопасности, с 1 июля расширен контроль безопасной эксплуатации маломерных судов.

Обновлены требования к размещению электромобилей и зарядных станций, системам оповещения гостиниц и хостелов, проектированию зданий и сооружений. Ужесточена административная ответственность за нарушения правил пожарной безопасности, предусмотрены требования по информированию о туристических маршрутах. Точные формулировки санкций и процедур подлежат сверке с действующими нормативными актами.

Социальная поддержка сотрудников получает дальнейшее развитие

Профессиональная готовность зависит и от условий, в которых живут и работают сотрудники. Жилищные выплаты, обновление общежитий, возможность семейного отдыха и занятия спортом формируют устойчивую основу службы. Социальные меры особенно значимы для специалистов, которые регулярно несут круглосуточные дежурства и выезжают на сложные операции.

С июня 2025 года для сотрудников органов гражданской защиты установлены жилищные выплаты, подъёмные пособия при перемещении по службе, возмещение расходов на проезд и перевозку имущества. Предусмотрено денежное стимулирование при выполнении задач в местности, где объявлена чрезвычайная ситуация.

Продолжается капитальный ремонт ведомственного жилья и общежитий, формируется сеть объектов отдыха для сотрудников и их семей, включая направления «Көлсай» и «Шымбулак». На побережье Каспия в Актау открыт ведомственный центр «112 Resort Aktau». Проект предусматривает 45 капсульных домиков, первые семь введены в эксплуатацию.

В городах созданы спортивные клубы «BATYR TEAM», действуют 16 детских клубов «BATYR KIDS». Отдельными нормативными решениями урегулированы вопросы питания сотрудников и военнослужащих при казарменном положении и участии в карантинных мероприятиях.

Международное сотрудничество расширяет возможности гражданской защиты

Землетрясения, селевые процессы и крупные природные пожары не ограничиваются административными границами. Совместные исследования, обмен наблюдениями и подготовка специалистов помогают странам сопоставлять данные и совершенствовать готовность к чрезвычайным ситуациям. Для Казахстана особый интерес представляют сейсмические исследования и раннее предупреждение о прорывах высокогорных озёр.

26 марта 2026 года подписан Закон Республики Казахстан № 274-VIII ЗРК о ратификации Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств. Документ предусматривает развитие совместных возможностей реагирования на стихийные бедствия и подготовки спасательных подразделений.

В Алматы открыто здание будущего Казахстанско-Китайского совместного центра исследований землетрясений. В структуре Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований созданы три специализированные лаборатории. Научными организациями Казахстана и Китая подписан меморандум о сотрудничестве в геофизике и сейсмологии.

На Региональном экологическом саммите 2026 года в Астане МЧС Казахстана и ЮНЕСКО подписали меморандум по развитию систем раннего оповещения в рамках проекта GLOFCA, посвящённого снижению уязвимости населения Центральной Азии к прорывам ледниковых озёр. Предусмотрена работа по установке оборудования и развитию наблюдения за опасными высокогорными водоёмами.

В центре всех изменений остаётся безопасность людей

Техническое обновление, строительство инфраструктуры, развитие цифровой связи и совершенствование подготовки сотрудников решают общую задачу. Помощь должна прибывать своевременно, природные угрозы должны выявляться заранее, а подразделения должны располагать необходимыми силами и средствами для работы в любых условиях.

В истории противопожарной и спасательной служб Казахстана при исполнении служебных обязанностей погибли 77 сотрудников. Память об их мужестве и преданности долгу занимает особое место в жизни ведомства.

Ко Дню спасателя результаты работы МЧС отражают последовательное развитие гражданской защиты страны. За каждым построенным депо, новым катером, вертолётной площадкой, наблюдательным постом и техническим решением стоит задача сохранения человеческих жизней. Этой цели посвящена ежедневная служба более 27 тысяч сотрудников органов гражданской защиты.