Призвание – спасать: история семейной пары Жангузиных

Служба в органах гражданской защиты требует мужества, выдержки и готовности в любую минуту прийти на помощь. Но что, если человек, который разделяет с тобой эти ценности, ждёт тебя дома? В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области служат 10 семейных пар. Их объединяют не только любовь и семейные заботы, но и общее дело - обеспечение безопасности людей.

Семья Жангузиных: служба, мужество и четверо детей

Бауржан Жангузин служит в органах гражданской защиты с 2001 года. Сегодня он возглавляет пожарную часть № 5 и носит звание полковника гражданской защиты. За проявленное мужество он награждён орденом «Айбын» II степени, а также отмечен в конкурсе в номинации «Ерлігі үшін».

Его супруга Жулдыз Ахметжанова работает инженером Центра планирования и оперативного управления. Они познакомились в 2005 году, когда оба служили в управлении пожаротушения и аварийно-спасательных работ, а спустя два года поженились. Сегодня Жангузины воспитывают четверых детей. Старшие пошли по спортивному пути и уже стали чемпионами Кубка мира по таэквон-до. В этой семье ответственность, целеустремлённость и дисциплина важны не только на службе, но и дома.

История Жангузиных показывает, что служба в органах гражданской защиты может объединять не только коллег, но и супругов. А взаимопонимание и поддержка становятся важной опорой как в работе, так и в семейной жизни.