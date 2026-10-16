Лица МЧС: пожарный Сәкен Өтеев

Старший пожарный-спасатель пожарной части №8 ДЧС Восточно-Казахстанской области Сәкен Өтеев более 12 лет посвятил службе в системе МЧС. За это время он принимал участие в тушении природных пожаров, возгораний в жилом секторе и на крупных объектах Усть-Каменогорска.

Одним из наиболее сложных вызовов для Сәкена Өтеева стал пожар, произошедший в 2024 году на кондитерском складе. Огонь охватил помещение, где хранилось около 200 тонн продукции. Пожарным пришлось работать в условиях сильного задымления и высокой температуры, одновременно удерживая пожарные рукава, по которым под большим давлением подавалась вода. Благодаря слаженным действиям пожарных распространение огня удалось остановить. Пожар был ликвидирован на площади 1 500 квадратных метров. Еще один серьезный пожар произошел в 2025 году в пятиэтажном многоквартирном жилом доме Усть-Каменогорска. В его тушении также принимал участие Сәкен Өтеев. Профессиональными и слаженными действиями пожарных огонь был ликвидирован, а из здания своевременно эвакуированы 45 человек, в том числе 7 детей.

Коллеги характеризуют Сәкена Өтеева как надежного товарища и опытного специалиста, на которого всегда можно положиться. В работе он ценит командную взаимовыручку, дисциплину и ответственность, понимая, что от действий каждого пожарного зависит безопасность людей. Не менее важную роль в его жизни занимает спорт. Сәкен Өтеев увлекается рыбалкой и активно занимается спортом. Он является кандидатом в мастера спорта по дзюдо. Спортивная подготовка помогает ему сохранять физическую выносливость, выдержку и готовность действовать в сложных условиях.