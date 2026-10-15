Призвание – спасать: пожарный Абай Нурпеисов

Служба в системе гражданской защиты требует мужества, дисциплины и высокой ответственности. Каждый день пожарные-спасатели готовы прийти на помощь людям, оказавшимся в опасности. Один из тех, кто посвятил себя этому благородному делу старший пожарный-спасатель пожарной части № 9 города Караганды Абай Нурпеисов.

С сентября 2021 года Абай Нурпеисов служит в системе гражданской защиты. За это время он утвердился в выборе профессии, которая требует не только хорошей физической подготовки, но и психологической устойчивости, умения быстро принимать решения и действовать слаженно в команде. Имея специальное звание сержанта гражданской защиты, он с ответственностью относится к своим служебным обязанностям и стремится постоянно совершенствовать профессиональные навыки.

Для пожарного-спасателя физическая выносливость и готовность к нагрузкам имеют особое значение. Поэтому Абай уделяет большое внимание спорту: посещает бассейн, увлекается рукопашным боем и единоборствами на любительском уровне. Такие занятия помогают ему поддерживать хорошую физическую форму, развивать выносливость и укреплять характер.

Несмотря на насыщенные служебные будни, важное место в его жизни занимает семья. Свободное время Абай старается проводить с близкими: вместе они гуляют, выезжают на природу и отдыхают. Именно семья становится для него источником поддержки, вдохновения и мотивации.

«Для меня главное ответственно относиться к своему делу, постоянно развиваться и оставаться человеком, на которого могут положиться окружающие», – отмечает Абай.

Служба пожарного-спасателя – это ежедневная готовность прийти на помощь, действовать решительно и брать на себя ответственность. За этой работой стоят люди, для которых безопасность и жизнь других имеют особую ценность.