Лица МЧС: оперативный дежурный Казавиаспас Алма Мухамедиева

За каждым вылетом авиации МЧС стоит работа экипажа воздушного судна и слаженная работа всей структуры АО «Казавиаспас». От подготовки воздушного судна к вылету до выполнения поставленной задачи и посадки на каждом этапе задействованы десятки специалистов, каждый из которых выполняет свою важную функцию.

Одним из ключевых звеньев этой системы является Центр оперативного управления. Его специалисты круглосуточно координируют авиационные операции, обеспечивают своевременную передачу необходимой информации и взаимодействие с заинтересованными службами.

Эту ответственную работу выполняет оперативный дежурный Центра оперативного управления АО «Казавиаспас» Алма Мухамедиева. Для Алмы главный результат работы – успешное выполнение поставленной задачи и спасение людей. По ее словам, именно такие моменты позволяют в полной мере осознать значимость своей профессии.

«Пусть наши пилоты всегда будут в безопасности, а взлеты и посадки воздушных судов – успешными. Пусть небо над нами будет чистым, в стране царят мир и спокойствие, а народ будет в безопасности!», – говорит Алма.

Оперативный дежурный на смене осуществляется контроль за вылетами и посадками воздушных судов, а соответствующая информация своевременно доводится до заинтересованных компетентных органов. Одновременно формируются планы полетов на следующий день и оперативно решаются возникающие организационные вопросы. В случае чрезвычайной ситуации работа оперативных дежурных становится еще более интенсивной. Мобилизуются необходимые человеческие ресурсы и техника, обеспечивается взаимодействие всех заинтересованных служб. В такие моменты особенно важны оперативное получение информации, принятие правильных решений и своевременная передача поставленных задач.

Эта работа требует высокой ответственности, выдержки, терпения и способности оперативно принимать решения в любой ситуации. Оперативные дежурные участвуют в организации санитарно-авиационных рейсов, поисково-спасательных работ, эвакуации, тушения пожаров, ликвидации последствий ЧС и выполнении других специальных задач.