Мурат Муханов встретился с учеными-сейсмологами в Алматы

В ходе рабочей поездки в Алматы и Алматинскую область министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов посетил Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ), Казахстанско-Китайский совместный центр исследований землетрясений и Центральную сейсмическую обсерваторию.

Директор ННЦСНИ Жапсарбай Сұлтанбеков рассказал министру о работе научных подразделений и последних результатах исследований. Специалисты Центра изучают сейсмическую активность, анализируют спутниковые и геофизические данные Северного Тянь-Шаня, исследуют методы оценки сейсмических рисков и системы раннего предупреждения о землетрясениях.

Среди достижений Центра исследования изменений геофизических показателей, систематизация данных о сейсмических событиях и развитие методов обработки сейсмологических наблюдений. Отдельное внимание уделяется подготовке научных кадров. Впервые за более чем 50-летнюю историю ННЦСНИ сразу 16 сотрудников поступили в вузы Казахстана, из них 12 в докторантуру и четверо в магистратуру. Специалисты трех лабораторий прошли международное обучение по вопросам искусственного интеллекта в предупреждении землетрясений и снижении их последствий.

Министр посетил Казахстанско-Китайский совместный центр исследований землетрясений, созданный на базе ННЦСНИ в рамках сотрудничества двух стран. Он осмотрел помещения после реновации и встретился со специалистами. Центр занимается совместными научными исследованиями, обменом опытом, подготовкой кадров и развитием технологий сейсмического мониторинга и раннего предупреждения о землетрясениях.

В Центральной сейсмической обсерватории Мурат Муханов ознакомился с процессом наблюдения за сейсмической активностью, обработкой поступающих данных и подготовкой оперативной информации о землетрясениях.

В ходе посещения обсудили дальнейшее развитие научных исследований, подготовку специалистов и сотрудничество с зарубежными учеными в вопросах сейсмической безопасности.