МЧС развивает доступные способы информирования людей с инвалидностью

В ходе рабочей командировки в Алматы министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов встретился с внештатным советником по вопросам инклюзии Меруерт Кулахметовой. Встреча прошла во фронт-офисе Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

Главной темой разговора стала безопасность людей с инвалидностью при чрезвычайных ситуациях. Обсудили, как сделать помощь спасателей доступнее, упростить эвакуацию маломобильных граждан и донести правила безопасности до каждого.

Меруерт Кулахметова поделилась предложениями по информированию людей с инвалидностью о правилах поведения при пожарах, землетрясениях и других чрезвычайных ситуациях. Особое внимание уделили доступным способам оповещения и подготовке понятных информационных материалов с учетом потребностей людей с нарушениями слуха и зрения.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу, уделяя внимание доступности информации, повышению безопасности людей с инвалидностью и взаимодействию с общественными организациями.