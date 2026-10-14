Призвание – спасать: начальник караула Сакен Орынбаев

Оперативно прийти на помощь в опасной ситуации и спасти человеческую жизнь - главная задача пожарных. Эта профессия требует мужества, профессионализма и высокой ответственности.

Сакен Орынбаев Төлеубекович служит в системе органов гражданской защиты с 2002 года. Сегодня он работает начальником караула специализированной пожарной части №1 города Талдыкорган. За годы службы он убедился, что пожарные, как и все люди, испытывают страх, однако чувство долга и ответственность за чужие жизни помогают им действовать даже в самых сложных ситуациях.

За время службы он стал свидетелем значительных изменений в системе МЧС. Сегодня подразделения оснащаются современной техникой и экипировкой, обновляются пожарные части, улучшаются условия несения службы. По словам Сакена Орынбаева, он искренне рад этим переменам, которые позволяют пожарным идти в ногу со временем и эффективнее выполнять свои задачи.

С 2016 по 2023 год он был старшим тренером сборной Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту. Также он является судьей международной категории.

Для Сакена Орынбаева пожарная служба - это благородное дело, требующее преданности и готовности прийти на помощь в любую минуту. Несмотря на развитие технологий и обновление оснащения, главная цель пожарных остаётся неизменной - спасение человеческой жизни.