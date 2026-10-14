Лица МЧС: командир отделения Азамат Аманшиев

Азамат Аманшиев – командир отделения специализированного отряда города Уральск.

Азамат Кусаинович родился в 1983 году в селе Сайкудук Акжаикского района Западно-Казахстанской области. С 2007 года он служит в органах гражданской защиты. За годы службы ему не раз приходилось сталкиваться со сложными ситуациями, в которых он добросовестно выполнял свой профессиональный долг, прилагая все усилия для обеспечения безопасности граждан.

Одним из ярких примеров его профессионализма и мужества стало спасение человека во время пожара. Несмотря на опасность, Азамат Аманшиев действовал оперативно и решительно, благодаря чему удалось спасти человеческую жизнь. Этот поступок наглядно демонстрирует, насколько ответственна и важна профессия спасателя, требующая не только высокой профессиональной подготовки, но и смелости, самоотверженности и готовности прийти на помощь в трудную минуту.