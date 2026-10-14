Авиацией МЧС Казахстана совершено 2735 вылетов

АО «Казавиаспас» МЧС Казахстана является важной составляющей системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

За девять месяцев 2026 года авиацией МЧС выполнено 2735 вылетов. Из них 1238 вылетов осуществлены в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, что позволило обеспечить контроль оперативной обстановки в регионах и своевременное реагирование на происшествия. По линии санитарной авиации выполнено 486 вылетов, своевременная медицинская помощь оказана 466 пациентам. Продолжается работа по транспортировке тяжелобольных пациентов в медицинские учреждения, а также доставке врачебных бригад воздушным транспортом.

В рамках плана «20 авиационных отрядов» в регионах активно проводятся работы по реконструкции ангаров, реновации и строительству новых современных ангаров. В целях улучшения работы авиации МЧС были вручены ключи от новых служебных автомобилей. Кроме того, для сотрудников был открыт фитнес-центр Batyr Team с современным интерьером и качественным оснащением. Организованы встречи с международными компаниями и проведен обмен практическим опытом.

В число основных задач авиации МЧС входят проведение спасательных и поисково-спасательных операций, обеспечение деятельности санитарной авиации, проведение воздушного мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участие в тушении лесных и степных пожаров, а также оперативная доставка специалистов и техники в зоны происшествий.

Все указанные задачи выполняются силами авиационного парка МЧС. На сегодняшний день авиационный парк министерства располагает 45 воздушными судами, включая современные вертолеты и самолеты. Это позволяет обеспечивать оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации во всех регионах страны.

Авиация МЧС продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан, снижению последствий чрезвычайных ситуаций и оказанию своевременной помощи населению.