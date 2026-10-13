В Таджикистане проходит второй этап учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направленных на отработку действий при ликвидации последствий разрушительного землетрясения. В учениях участвуют спасатели Республиканской службы спасения «Барыс» МЧС Казахстана.

В ходе учений участники отрабатывают проведение аварийно-спасательных работ, организацию управления силами и средствами, а также взаимодействие между подразделениями при выполнении поставленных задач. Особое внимание уделяется проведению поисково-спасательных работ, эвакуации населения из опасных зон, организации жизнеобеспечения пострадавших и обеспечению приёма гуманитарной помощи.

Участие казахстанских спасателей в международных учениях позволяет совершенствовать профессиональные навыки, отрабатывать механизмы межгосударственного взаимодействия и повышать готовность к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации различного масштаба. Учения направлены на повышение готовности спасательных служб государств - членов ОДКБ к совместным действиям при ликвидации последствий масштабных чрезвычайных ситуаций.