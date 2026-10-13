Центр по ЧС укрепляет региональное сотрудничество в сфере снижения риска бедствий

13 октября - Международный день по снижению риска бедствий. Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий продолжает развивать сотрудничество стран Центральной Азии в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, обмена информацией и повышения готовности к природным угрозам.

За годы работы Центр наладил взаимодействие с представителями более 25 государств и свыше 60 международных, донорских и финансовых организаций. Заключено 40 соглашений и меморандумов о сотрудничестве, реализовано более 60 проектов по снижению риска бедствий и укреплению региональной устойчивости.

Особое внимание уделяется развитию систем раннего оповещения, обмену данными о трансграничных угрозах, цифровому картированию опасностей и применению беспилотных технологий. Важным направлением остается подготовка специалистов. На сегодняшний день международные сертификаты получили 41 кинолог-спасатель и 51 оператор беспилотных летательных аппаратов из стран региона. При участии Центра развиваются Региональная система раннего оповещения, механизмы взаимного информирования о трансграничных чрезвычайных ситуациях, цифровое картирование опасностей, применение ГИС и беспилотных летательных аппаратов, а также цифровые инструменты оценки рисков и ущерба.

С 2016 по 2025 год Центр совместно с партнерами провел более 300 международных мероприятий, в которых приняли участие порядка 8 тыс. специалистов, экспертов и представителей международных организаций. Подготовлено и распространено более 70 аналитических, методических и информационных материалов. Центр продолжает развивать практические механизмы взаимодействия стран Центральной Азии, чтобы совместно предупреждать угрозы, повышать готовность к чрезвычайным ситуациям и защищать жизнь и безопасность населения.