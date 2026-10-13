Призвание – спасать: кинолог Наталья Дрожжина

Руководитель кинологического отделения оперативно-спасательного отряда ДЧС Восточно-Казахстанской области Наталья Дрожжина 25 лет служит в рядах кинологов. Любовь к собакам стала основной причиной, которая привела работать Наталью в оперативно-спасательный отряд ДЧС.

Поиск людей по следу, спасение из завалов природного и техногенного характера - работа, которую обеспечивают кинологи и их четвероногие коллеги. Сегодня Наталья работает в тандеме с напарниками - бретонским эпаньольом Пулей и лабрадором Гелей. Там, где человеческие возможности ограничены, на помощь приходят острый слух и феноменальный нюх собак. Спасатели-кинологи проводят с животными специальные занятия. Кинологические расчеты ежегодно проходят аттестацию на допуск к работам по предназначению.

«Мы постоянно повышаем свое профессиональное мастерство и обмениваемся опытом, участвуя в соревнованиях различного уровня. Спасатель-кинолог и его четвероногий напарник - это единая команда, где доверие, профессионализм и слаженность действий могут стать решающими в спасении человеческих жизней. Были поиски, когда мы несколько дней прочесывали местность и вместе с собакой искали человека. Спасательная операция завершилась успешно. Задача по поиску была выполнена - заблудившийся грибник был найден», - рассказывает Наталья.

Деятельность Натальи Дрожжиной и её четвероногих напарников - это яркий пример того, как союз животных и человека превращается в мощную силу, дарующую людям надежду и спасение.