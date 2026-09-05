В городе Жезказгане области Ұлытау завершился четвёртый, заключительный и решающий соревновательный день XXXII летнего чемпионата Республики Казахстан среди мужчин и XII летнего чемпионата Республики Казахстан среди женщин Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту.

Заключительный день соревнований прошёл на базе стадиона «Металлург» города Жезказгана в дисциплине «Боевое развёртывание». В этой дисциплине особенно важны скорость, точность и слаженность действий всей команды. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки и командного взаимодействия.

Чемпионы и призёры среди мужчин:

1 место — ДЧС Актюбинской области, с результатом 26,27 сек;

2 место — ДЧС Атырауской области, с результатом 26,39 сек;

3 место — ДЧС Мангистауской области, с результатом 27,57 сек.

Чемпионки и призёрки среди женщин:

1 место — ДЧС Костанайской области, с результатом 24,10 сек — новый национальный рекорд Республики Казахстан. Прежний рекорд составлял 24,78 сек;

2 место — ДЧС Мангистауской области, с результатом 27,91 сек;

3 место — ДЧС Актюбинской области, с результатом 30,78 сек.

Таким образом, завершились четыре соревновательных дня чемпионатов, в ходе которых спортсмены со всей страны продемонстрировали высокую скорость, силу, профессиональное мастерство и командную сплочённость.

Особенно значимым событием заключительного дня стало установление нового национального рекорда Республики Казахстан среди женщин в дисциплине «Боевое развёртывание» командой ДЧС Костанайской области.

Сегодня вечером состоится торжественная церемония закрытия XXXII летнего чемпионата Республики Казахстан среди мужчин и XII летнего чемпионата Республики Казахстан среди женщин по пожарно-спасательному спорту.