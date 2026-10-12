В Восточно-Казахстанской области обсудили вопросы безопасности населения

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов и аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов провели совещание по вопросам сейсмической, промышленной и противопожарной безопасности. Также рассмотрели подготовку региона к паводкам, селям и лавинам, состояние гидротехнических сооружений и меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Одной из главных тем стала сейсмическая безопасность. В области необходимо расширить сеть сейсмологических станций, провести оценку сейсмостойкости зданий Усть-Каменогорска и сейсмическое микрозонирование городов региона. Обсудили установку дополнительных станций наблюдения, внедрение системы раннего оповещения и информирование жителей о действиях при землетрясениях. Также рассмотрели защиту населенных пунктов от паводков, мониторинг селеопасных участков и проведение профилактических спусков лавин.

Отдельно обсудили промышленную и противопожарную безопасность. Речь шла о предупреждении аварий на предприятиях, соблюдении требований безопасности на производстве, снижении риска пожаров и готовности экстренных служб к реагированию. Рассмотрели вопросы контроля за состоянием опасных объектов, устранения выявленных нарушений и усиления профилактической работы. Также затронули безопасность на водоемах и предупреждение несчастных случаев с детьми.

По итогам совещания определили вопросы, требующие совместного решения министерства и акимата. Среди них финансирование защитных сооружений, развитие систем наблюдения и оповещения, повышение безопасности промышленных объектов и усиление противопожарной защиты. Основная задача заключается в своевременном выявлении угроз и принятии мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций.